’Hoogtijdagen onafhankelijke centrale bank voorbij’

„Of ze het nu leuk vinden of niet, beleggers moeten zich opmaken voor de het ’nieuwe normaal’ van politiek gestuurd monetair beleid, met langdurig lage renteniveaus en kwantitatieve verruiming”, stelt Fels. „De hoogtijdagen van onafhankelijke centrale banken ligt achter ons.”

Ook in de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve voortdurend onder vuur ligt van president Trump, ligt de onafhankelijkheid onder vuur. De onderliggende trend is volgens Fels zorgwekkend.

„In een wereld van toenemend populisme, dalende inflatie, lage of negatieve rentes en opgeblazen centrale bankbalansen lijkt onafhankelijk monetair beleid in toenemende mate op een achterhaald model”, stelt hij in een notitie.

Inflatiebestrijding

Deze trend begon al voor het presidentschap van Trump. Fels benadrukt dat het concept van onafhankelijk monetair beleid slechts relatief nieuw is. De meerderheid van centrale banken verwierf deze pas in de jaren ’80 of ’90.’ De belangrijkste reden daarvoor was het verhogen van de geloofwaardigheid van inflatiebestrijding.

Maar de afgelopen twaalf jaar is de vijand niet langer inflatie, stelt de Pimco-econoom, maar juist deflatie in combinatie met sterk gegroeide schulden en financiële instabiliteit.

In die situatie hebben de noodzaak en de wens om de onafhankelijkheid te verdedigen centrale banken gehinderd bij het snel, direct en effectief aanpakken van deze problemen in samenwerking met overheden.

Helikoptergeld

Fels verwijst naar het zogeheten ’helikoptergeld’, waarbij centrale banken direct bijgedrukt geld onder burgers verspreiden. In plaats daarvan is gekozen voor kwantitatieve verruiming en negatieve rentes die financiële markten verstoren en leiden tot ongelijkheid.

De stappen die centrale banken hebben gezet waren volgens Fels passend en hebben erger voorkomen. „Maar de bijwerkingen hebben wel geleid tot een afnemend draagvlak voor de onafhankelijkheid van centrale banken.”