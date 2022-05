Prinses Margriet terug naar geboortehuis in Canada

De Britse koningin Elizabeth is het staatshoofd van Canada. Maar zij heeft zich er lang niet zo vaak laten zien als prinses Margriet. „Ik heb altijd een hang gehad naar mijn geboorteland”, zei de prinses ooit in deze krant. „Ik voel mij Canadees.” In ieder geval staan gouverneur-generaal Mary Simon, die koning Elizabeth in Canada vertegenwoordigt, en minister-president Justin Trudeau voor haar klaar in Ottawa als zij donderdag met prof.mr. Pieter van Vollenhoven (83) begint aan haar driedaagse bezoek.

Hun reis staat in het teken van de Canadese rol tijdens de Bevrijding van Nederland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Beiden zouden al in 2020 naar Canada gaan vanwege 75 jaar vrijheid. Door de pandemie spreken zij nu twee jaar later met de veteranen met die zij eerder vaker ontmoetten en met wie zij een persoonlijke band onderhouden. Zij spreken de minister van Veteranenzaken, ze bezoeken een oorlogsmuseum en zij openen het vijfjaarlijkse tulpenfestival met bollen uit ons land. Hiermee wordt in Canada al decennialang het oorlogsoffer voor Nederland herdacht.

Voor de verjaardag van prinses Margriet wapperde de Nederlandse vlag bij het parlement in Ottawa. Ⓒ De Telegraaf

De prinses onthult bovendien een plaquette voor de Canadese generaal Charles Foulkes op de militaire begraafplaats Beechwood, in bijzijn van Trudeau. Foulkes was betrokken bij de Duitse capitulatie in 1945 in Wageningen. In de avond is er een receptie voor de Nederlandse gemeenschap in Ottawa en Canadezen met een speciale band met ons land. Het is vergelijkbaar met de gebruikelijke receptie die koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens staatsbezoeken geven in het buitenland. Ook inspecteert prinses Margriet een erewacht die speciaal voor haar staat opgesteld.

’The Canadian princess’, zoals zij in Canada wordt genoemd, bezoekt er ook haar geboortehuis tussen de residenties van buitenlandse ambassadeurs in Ottawa. Koningin Juliana en haar dochters konden hier in de Tweede Wereldoorlog vanaf 1941 verblijven. Vlakbij het huis opent de prinses de aanleg van een tulpenbed. In het stadhuis bekijkt zij met haar man de foto-expositie over het leven van de koninklijke familie in Canada ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ongetwijfeld weer toegejuicht door Canadezen die al in de landelijke media lazen dat hun prinses eraan komt.