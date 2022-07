Duizenden euro’s minder lenen vanwege de hoge inflatie

De leennormen worden per vrijdag 15 juli aangescherpt. Zo moeten klanten beter worden beschermd tegen schulden die ze niet kunnen betalen.

Jaarlijks worden de leennormen vastgesteld op basis van de kosten die gemiddelde huishoudens maken voor levensonderhoud. Die kosten worden berekend door het budgetinstituut Nibud.

Energierekening

De uitgaven van huishoudens zijn het afgelopen jaar gestegen met gemiddeld bijna 10%. Dat is het gevolg van de hoge inflatie. „Met name de uitgaven voor energie zijn sterk gestegen. Waar een gezin in de vorige berekening gemiddeld €146 per maand kwijt was aan energie is dat in de nieuwe berekening €247. Hierdoor is de ruimte om geld te lenen verkleind”, verklaren de koepelorganisaties.

Vergelijkingssite Geld.nl heeft op een rijtje gezet wat de gevolgen zijn. Consumenten kunnen gemiddeld €7800 minder lenen, blijkt uit een berekening, gebaseerd op zestien scenario’s.

Gezinnen de klos

Een stel met met een netto-inkomen van €4000 per maand en een hypotheek van €1100 per maand, kan bijvoorbeeld ruim €7600 minder lenen door de nieuwe regels. Als ze ook nog een auto hebben, loopt het op tot ruim €8600. En wanneer datzelfde stel ook nog kinderen heeft, kunnen ze zelfs €12.350 minder lenen.

De nieuwe leennormen hebben geen effect op consumenten die al een lening hebben. Bij het afsluiten van een nieuw krediet, of zodra je het wilt oversluiten, houdt de kredietverstrekker wel rekening met de nieuwe rekenregels.