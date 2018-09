De echte Robin Hood

Leuk, maar het echte verhaal blijkt totaal anders. Historici hebben namelijk een boek gevonden in de bibliotheek van Verlichting en Wijsbegeerte in dorpje Wakeupyoudolt, waar de enige echte versie blijkt te staan.

Twee handen

Het blijkt namelijk dat Robin Hood voor zijn kruistocht alles verkocht had om aan zijn schulden te voldoen. Dit bleek echter niet genoeg, vandaar dat Robin er vandoor ging en een kruistocht besloot te maken. Een kruistocht toen was een soort equivalent van wat het Vreemdelingenlegioen nu is; een toevluchtsoord voor vogelvrijverklaarde sujetten. Maar oorlog voeren bleek niet een van Robins talenten dus hij besloot rechtsomkeer te maken. Bij terugkeer in Nottinghamshire had hij dus een probleem: een restschuld maar geen inkomen (immers hij had geen kasteel en landerijen meer). Gelukkig was een oude maat van hem nu sheriff van heel Nottinghamshire.

Duivels pact

Robin besloot om maar eens een bezoekje te brengen aan zijn oude vriend in diens kasteel. Toen Robin het kasteel naderde, zag hij zijn oude gabber voor de kasteelpoort vertoeven; hij was aan het hakken. Met Robins tik op zijn schouders werden de twee vrienden herenigd. Tijdens het avondje zuipen wat volgde, bekokstoofden de twee een zogenaamd “cunning plan” (slinks plannetje). Robin zou de verongelijkte en verstoten edelman spelen en de welgestelde middenklasse beroven in het bos van Sherwood. Zijn maat de sheriff zou hem informatie doorspelen wanneer, waar en bij wie er een mooie buit te halen viel. Voor deze plannen zou Robin dan de grootste nietsnutten rekruteren van het dorp. De buit zou dan verdeeld worden tussen Robin en zijn kornuiten en de sheriff.

Briljante zet

Na een tijdje eiste de middenklasse van de sheriff dat hij een einde moest maken aan de berovingen en het dorp voor haar eventuele steun aan Robin moest straffen. Hierop kon de sheriff de dorpelingen beroven door exorbitante belastingen te heffen. Als deze niet betaald konden worden, dan regelde de bank van Nottinghamshire, die de spaartegoeden van de middenklasse in beheer had, dat de dorpelingen geld konden lenen om de belastingen te betalen. De elite had min of meer door dat er iets niet klopte, maar doordat zij eindbegunstigde was van alle belastinggelden, was zij zodanig tevreden dat ingrijpen niet eens werd overwogen. Hierop gaf de middenklasse de sheriff dan ook een hoger salaris met riant pensioen en gratis doughnuts. Voor de dorpelingen, echter, volgde erg harde tijden, terwijl de middenklasse continu werden beroofd. Maar Robin voerde toen het meest briljante deel uit van het plan wat hij en de sheriff hadden bedacht: Robin gaf een deel van de buit aan de dorpelingen.

Net genoeg

Deze giften waren net genoeg voor de dorpelingen om het hoofd boven water te houden. Hiermee kon Robin aardig wat steun vergaren bij veel van de dorpelingen. Andere dorpelingen waren juist boos op Robin; het waren immers zijn acties waardoor de sheriff de dorpelingen strafte. De wat sluwere mensen van het dorp, die het spelletje zagen voor wat het was, sloten zich juist aan bij Robin of de sheriff, in plaats van zich rot te werken om de belastingen en de bank te betalen. Het dorp werd dus vakkundig tegen elkaar uitgespeeld door Robin en de sheriff, terwijl een groot deel van de middenklasse en de dorpelingen links en rechts werd leeggezogen zonder dat zij er erg in had. In het spanningsveld wat tussen de dorpelingen onderling enerzijds en tussen de dorpelingen en de middenklasse anderzijds ontstond, konden Robin en de sheriff, onder het dichtgeknepen oog van de elite, de boel vakkundig leegroven. De dorpelingen en de middenklasse hadden het zo druk met het beschuldigen en bestraffen van elkaar en elkander, om door te hebben wat er nu eigenlijk echt gaande was.

Welkom thuis

En zo heeft de grootste plundering in de geschiedenis van Nottinghamshire kunnen plaatsvinden. Dit is weer een stukje historie wat ons een mooie les kan opleveren. Helaas is het zo dat de geschiedenis zich meestal herhaalt, omdat de lessen uit het verleden genegeerd worden. Helaas zullen dan ook veel Nederlanders dit stukje geschiedenis beschouwen als niet meer dan een leuk bedverhaaltje. Deze mensen wens ik veel succes en een prettige avond, wanneer ze vanavond weer aankomen bij hun middenstandswijk in Nottinghamshire.

Alexander Sassen van Elsloo is oprichter van Sassen Research & Consultancy Company. Voorheen was hij head of research bij Hobart Capital Markets in Londen en deed hij aandelen- en hedgefundsales bij onder andere Kepler, MF Global en Rabo Securities.