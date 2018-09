Brenninkmeijer naar Europese Rekenkamer

De voordracht van Brenninkmeijer hing al sinds een paar weken in de lucht. De Europese Rekenkamer is in Luxemburg gevestigd en controleert de begroting van de Europese Unie. De waakhond heeft 28 leden, voor elk EU-land één.

Brenninkmeijer is sinds 2005 de Nationale ombudsman. In 2011 kreeg hij van de Tweede Kamer een nieuwe termijn van 6 jaar. Daarvoor was hij hoogleraar en rechter. Hij begint op 1 januari bij de Europese Rekenkamer. Zijn aanstelling is voor een termijn van 6 jaar.

Brenninkmeijer deed begin juli nog een gooi naar de post van Europese ombudsman, maar daar bleek hij kansloos. Als ombudsman in Nederland behandelde hij jaarlijks duizenden klachten van burgers over de overheid. Hij mengde zich in de discussie over Q-koorts, sprak zich uit over detentie van illegale vreemdelingen, over de gezondheidszorg en over de politie. Hij zette zich ook in voor het lot van veteranen.

Brenninkmeijer durfde zich regelmatig kritisch uit te spreken. Zo zei hij recentelijk nog dat het kabinet en de Tweede Kamer adviezen van belangrijke adviesorganen te vaak ongebruikt terzijde schuiven. Ook was Brenninkmeijer veel meer in de media, anders dan zijn voorgangers. Zijn opstelling leidde ook wel tot kritiek, onder meer van ministeries en de Tweede Kamer.