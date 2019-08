Consumentenbond hekelt Inspectie om Ryanair

Volgens de regels hebben reizigers recht op compensatie wanneer een vlucht meer dan 3 uur is vertraagd of korter dan 14 dagen voor de reis is geannuleerd. Ryanair beroept zich op „buitengewone omstandigheden”, waardoor het niet zou hoeven te compenseren. Volgens de bond handelt de luchtvaartmaatschappij in strijd met de Europese passagiersrechten.

Begin dit jaar vroeg de Consumentenbond de toezichthouder in te grijpen en Ryanair hiervoor een boete of last onder dwangsom op te leggen. De ILT kan volgens haar woordvoerder niet vaststellen of Ryanair stelselmatig de regels overtreedt en verwijst naar de civiele rechter. De Consumentenbond tekent nu bezwaar aan tegen dat besluit.