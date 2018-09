Lichte winstdaling voor Brunel

Alle bedrijfsinformatie over Brunel vindt u hier

Brunel, dat eerder dit jaar werd opgeschrikt door een boekhoudschandaal bij zijn Amerikaanse activiteiten, wist de brutomarge stabiel te houden op 17 procent. Het bedrijf herhaalde zijn eerder gegeven vooruitzichten voor 2013. Het verwacht dat de resultaten dit jaar in lijn zullen zijn met die van vorig jaar. Toen behaalde Brunel een omzet van 1,23 miljard euro.

Bij de olie- en gasactiviteiten van Brunel, goed voor het leeuwendeel van de inkomsten, bleef de omzet nagenoeg stabiel op 210,1 miljoen euro. De marktomstandigheden in Nederland blijven lastig, wat zich vertaalde in een daling van de omzet met 3,8 procent tot 38,5 miljoen euro. In Duitsland steeg de omzet juist, met 13,3 procent tot 49,3 miljoen euro. De overige Europese activiteiten zagen de inkomsten met 14,5 procent afnemen tot 7,1 miljoen euro.

Op koers

,,Ik ben blij om te zien dat Brunel op koers ligt in dit overgangsjaar en al in het tweede kwartaal de niveaus van 2012 heeft bereikt'', zei topman Jan Arie van Barneveld. Hij sprak van een moeizaam begin van het jaar, dat getekend werd door de Amerikaanse boekhoudproblemen en lastige economische omstandigheden in Europa.

,,Maar als je ziet hoe het zich herstelt in vergelijking met vorig jaar, en wat de trends zijn op dit moment, zetten we in de eerste helft van dit jaar een heel mooi resultaat neer'', aldus de bestuursvoorzitter. Dat geeft volgens hem vertrouwen voor de rest van het jaar en ook voor volgend jaar. Als de stijgende lijn kan worden doorgetrokken, is in 2014 een dubbelcijferige groei mogelijk, zei hij.