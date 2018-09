’Malaise huizenmarkt nog niet voorbij’

Op de vraag of de bodem al bereikt na voorzichtige signalen dat de verkoopdaling een halt is toegeroepen gaf 43% aan dat koopwoningen nog steeds te duur zijn. Nagenoeg een kwart denkt dat de stabilisatie van korte duur is.

De optimisten zijn in de minderheid. Ruim een vijfde van de deelnemers geeft aan dat op deze niveaus de woningen weer koopwaardig zijn. Een kleine groep is van mening dat de signalen van economisch herstel vertrouwen geeft aan woningzoekers.