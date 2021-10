Column: de arbeider van Joop den Uyl wil houden wat hij nu heeft

Binnenland

Canadees blij familie weer te zien na gevangenschap in China

De Canadees Michael Spavor is blij dat hij vrijdag zijn familie weer heeft gezien na drie jaar gevangenschap in China. Spavor en Michael Kovrig werden in december 2018 opgepakt, kort nadat Huawei-topvrouw Meng Wanzhou werd gearresteerd in Vancouver.