Stille kracht achter bloemen paus zet door

Nu de vaste organisator Paul Deckers, bloemist in Posterholt, zich definitief uit de organisatie heeft teruggetrokken, leken er dit jaar op het Sint Pietersplein in Rome geen Nederlandse bloemen te komen. Deckers liet weten dat sponsoren niet meer te vinden zijn.

Gerard van den Tweel met zijn echtgenote Klazien in 2019, na de Paasmis op het Sint Pietersplein. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

De Nijkerkse ondernemer Van den Tweel laat het er niet bij zitten. ,,Afgelopen keren werd het inderdaad steeds moeilijker om sponsoren in de bloemensector te vinden. Daar kwamen twee corona-jaren achteraan, waarin helemaal geen Paasmis op het plein kon worden gehouden”, zegt Van den Tweel, die fortuin maakte in de supermarkten. ,,Steeds meer particulieren raakten erbij betrokken. Vorig jaar kon ik nog zorgen voor een vrachtwagen vol rozen, waarmee de Paasmis binnen, in de Sint Pieter, kon worden aangekleed. Zodat we tòch Nederlandse bloemen hadden in Rome!”

Jelle van der Slot laadt in 2019 uit op het Sint Pietersplein in Rome.

Een lid van de Zwitserse garde bewaakt de Nederlandse bloemenzee. Ⓒ TLG

Daarbij ging het om een heel ander budget dan nodig was voor de Paasvieringen in Rome van vóór de corona-tijd. ,,Omdat meerdere mensen weten, dat ik steeds bij de bloemenzendingen betrokken was, krijg ik nu meerdere reacties”, onthult de ondernemer, die opnieuw zijn Van den Tweel Foundation wil inzetten. ,, ‘Hoe kunnen we helpen? Wat kunnen we doen?’, vragen mensen mij.”

,,Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de bloemenpracht, die door Nederland en de Nederlandse katholieke kerk aan het Vaticaan wordt aangeboden”, zegt Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk in Rome. Wat hem betreft zal de bloemenzee in april weer op tv te zien zijn. Daarvoor zijn natuurlijk wel voldoende middelen nodig.

Antoine Bodar Ⓒ Voor Journaal

Andere bloemen-exporterende landen als Costa Rica en Chili staan klaar om de aankleding van het plein en de bijkomende publiciteit naar zich toe te trekken. ,,Er is voor de bloemen nog wel wat sponsorgeld in kas van grotere organisaties uit de landbouwsector, dat eerder door corona niet gebruikt kon worden”, volgens de rector. ,,We zitten echter nog lang niet aan hetzelfde totaalbedrag als in het verleden. Ook wij kregen overigens hartverwarmende reacties.”

Steun komt tevens uit Amsterdam, van de Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station, waar dit jaar de live-Eurovisie-uitzending van de Paasmis vandaan komt. ,,Daarna wordt doorgeschakeld naar de zegen van paus”, weet Eric Fennis, pastoor van de kerk en de hele Amsterdamse binnenstad. ,,Graag zou ik al in onze uitzending verwijzen naar de Nederlandse bloemen in Rome.”

De Amserdamse pastoor Eric Fennis. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Om het ook echt zover te krijgen, hoopt Van den Tweel nog wat partners te krijgen.