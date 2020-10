Column: tweede golf door asociaal gedrag heeft grote economische consequenties

Ⓒ Foto HH

De tweede golf, waarvan je wist dat hij zou komen, is nu daar. Eerder dan gehoopt, want we staan nog maar aan het begin van het snotterseizoen. Het is nog niet eens herfstvakantie en de maanden waarin mensen binnen zitten in hun goed geïsoleerde, dus slecht ventilerende woningen moeten nog komen. En dan krijgen we ook nog de griepgolf van januari en februari. Toch maar niet naar de wintersport dit jaar.