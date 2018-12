Ex-bankiers JPMorgan aangeklaagd om verliezen

Twee voormalige werknemers van JPMorgan Chase zijn in New York aangeklaagd wegens hun rol bij de miljardenverliezen die de Amerikaanse bank vorig jaar leed. Zij zouden geprobeerd hebben verliezen ter waarde van ruim een half miljard dollar op de handel in kredietderivaten te verbergen. Dat blijkt uit documenten die woensdag bij de rechtbank zijn ingediend.