Premium Het beste van De Telegraaf

Column: het geloof in de toekomst is uit Nederland verdwenen

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Vroeger had je boer Koekoek (l.) in plaats van Donald Trump. Ⓒ ANP/HH

De beste periode in onze economische geschiedenis is de kwart eeuw tussen 1948 en 1973 geweest. Gezegend zijn zij die toen opgroeiden en dat allemaal mee mochten maken. In die 25 jaar steeg het inkomen per hoofd van de bevolking meer dan in de halve eeuw daarna.