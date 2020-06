Bouw hoofdkantoor Booking.com gaat gewoon door

De ’tech-campus’ beslaat straks zo’n 63.500 vierkante meter en biedt ruimte aan zo’n 4600 verschillende soorten werkplekken, sociale ruimtes, co-creatieruimtes, stiltewerkplekken, restaurants en een dakterras.

Booking.com kwam eerder nog flink onder vuur te liggen vanwege de steunaanvraag voor zijn personeel in Nederland. De vakantiewebsite boekte in de goede tijden nog forse winsten over naar zijn aandeelhouders.

Het boekingsbedrijf ging in het eerste kwartaal al flink gebukt onder de coronacrisis. Door het lagere aantal boekingen daalde de omzet met de helft tot $12,4 miljard. Ook leed het bedrijf een verlies van $699 miljoen.