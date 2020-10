Flinke groei voor CM.com

Directeur Jeroen van Glabbeek ziet de „sterke groei” als gevolg van „bedrijven die nieuwe digitale manieren om te communiceren ontdekken.” CM.com verwacht ondanks de onzekere tijden door de coronapandemie te kunnen blijven profiteren van de verdere digitalisatie onder hun klanten.

Het bedrijf vertaalt de groei in de opening van nieuwe kantoren in Turkije en India, met de focus op mobiele diensten voor bijvoorbeeld WhatsApp. Het aantal mensen dat die dienst in India dagelijks gebruikt groeit, aldus het bedrijf. Ook nam het aantal werknemers toe in de afgelopen maanden, van 337 naar 430. Met name sales en marketing breidt uit.

Onlangs nam CM.com nog e-commerce klantenserviceprovider RobinHQ.com over. De overnamesom van de deal werd niet naar buiten gebracht. Half september haalde het bedrijf nog bijna 32 miljoen euro op, onder meer bestemd voor nieuwe overnames.