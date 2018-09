Winst voor afwachtend Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 15.451,01 punten. De S&P 500-index sloot 0,3 procent hoger op 1694,16 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij tot 3684,44 punten.

Fed-bestuurder Dennis Lockhart zei dinsdag in een interview dat de gegevens over mogelijk herstel van de Amerikaanse economie niet eenduidig waren en ook onvoldoende voor de Fed om in september al een afgerond plan te presenteren over het afbouwen van de steunprogramma's voor de economie. Lockhart sloot niet geheel uit dat er dit jaar een beslissing zou worden genomen over het afbouwen van enkele programma's.

Apple

Voordat de opmerkingen van Lockhart de handel een duwtje in de rug gaven, was de stemming wat gedrukt. De koersen van luchtvaartmaatschappijen kelderden, nadat bekend werd dat de Amerikaanse mededingingsautoriteiten een fusie tussen American Airlines en US Airways willen verbieden. US Airways sloot 13,1 procent lager en het aandeel van moedermaatschappij AMR van American Airlines daalde met ruim 45 procent. Bouwaandelen stonden onder druk door een lichte verhoging van de rente, waardoor hypotheken duurder worden.

Apple bereikte daarentegen de hoogste stand van dit jaar met een plus van 4,7 procent. De stijging was onder meer te danken aan de opmerking van de activistische belegger Carl Icahn dat hij een groot belang in het elektronicabedrijf had opgebouwd. Icahn liet weten dat Apple in zijn ogen zelf aandelen moet gaan inkopen.

Steinway

Vleugelbouwer Steinway, die maandag een flinke sprong had gemaakt nadat bekend was geworden dat een nieuwe partij een hoger bod op het bedrijf had uitgebracht, sloot dinsdag juist ruim 3,3 procent lager. Farmaciebedrijf Onyx verloor 0,8 procent na geruchten dat branchegenoten Novartis en Pfizer zich uit de biedingsstrijd rond de onderneming hebben teruggetrokken. Dat betekent dat alleen nog Amgen en mogelijk nog een andere partij nog belangstelling in Onyx hebben.

De markt verwerkte verder het cijfer over de detailhandelsverkopen, die in juli met 0,2 procent toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Economen voorspelden gemiddeld een toename met 0,3 procent. In juni namen de verkopen volgens een nieuwe schatting met 0,6 procent toe. Voor die maand werd eerder een groei met 0,4 procent gemeld.

De euro was 1,3265 dollar waard, tegen 1,3239 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel. Een vat lichte Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurde op 106,53 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 109,53 dollar.