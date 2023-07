Opsteker bij energiereus Noorwegen koelt gasprijs flink af

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam zakte de prijs woensdagochtend met 3 procent tot iets meer dan 28 euro per megawattuur. De productie bij het enorme Troll-gasveld voor de kust van Noorwegen zou donderdag weer op maximale capaciteit worden hervat. Door de oorlog in Oekraïne is Noorwegen de belangrijkste gasleverancier aan Europa geworden.

Goed gevuld

Ook zijn de Europese gasvoorraden goed gevuld, wat eveneens een drukkend effect op de prijs heeft. Wel is er in delen van Zuid-Europa sprake van extreme hitte waardoor er meer vraag is naar stroom voor airconditioning en ventilatie. In delen van Noord-Europa is het juist weer wat koeler.

In augustus vorig jaar werden nog prijspieken van meer dan 340 euro bereikt om zorgen over Europese gastekorten in de winterperiode als gevolg van de sterk gedaalde leveringen uit Rusland.