Tata Steel verrast analisten positief

„Recent zijn er bemoedigende signalen geweest binnen de Europese economie”, weet Karl-Ulrich Köhler, topman van Tata Steel Europa. „We staan klaar om te profiteren, wanneer deze signalen zich sterker vertalen in de vraag vanuit staalintensieve sector.” In mei deelde Tata Steel nog een forse afschrijving mede op Europese activiteiten.

De signalen uit Europa, waar overcapaciteit heerst, zullen de industrie goed doen. De crisis op het continent is namelijk een zware dobber voor de sector. De omzet van Tata Steel - genoteerd aan de Indiase beurs - in Europa liep in het afgelopen kwartaal, binnen het gebroken boekjaar, weliswaar terug, naar het bedrijfsresultaat steeg wel.

Omzet en winst meevallers

Over de hele linie was er wel sprake van een dalende omzet, die uitkwam op omgerekend ruim €4 miljard waar een jaar eerder nog sprake was van bijna €4,2 miljard. Het betekende een iets hogere omzet dan analisten hadden verwacht, en ook de winst was een meevaller. Deze kwam afgelopen kwartaal uit op €140 miljoen, hoger dan verwacht, terwijl een kwartaal eerder nog een verlies in de boeken werd gezet.