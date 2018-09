Tata Steel boekt meer winst

Tata boekte afgelopen kwartaal een nettowinst van omgerekend 140 miljoen euro, tegen 73 miljoen euro een jaar eerder. Volgens het bedrijf was de winst te danken aan robuuste prestaties van de Indiase activiteiten en verbeteringen in Europa. Daarnaast werd de winst gestuwd door een belastingmeevaller.

De totale staalproductie van Tata steeg vorig kwartaal tot 6,1 miljoen ton, tegen 5,7 miljoen ton een jaar eerder. In Europa zakte de productie licht, tot 3,1 miljoen ton. Het bedrijfsresultaat in Europa verbeterde met bijna een kwart tot omgerekend 95 miljoen euro.

Europese activiteiten

Volgens de directeur van de Europese activiteiten is de vraag naar staal in Europa nog altijd beperkt. Hij wees echter ook op economische lichtpuntjes in diverse landen en gaf aan dat Tata klaarstaat om van het herstel te profiteren, zodra het zich echt aandient.

De omzet van Tata was vorig kwartaal met 4 miljard euro 3 procent lager dan een jaar eerder.