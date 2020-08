Hoofdkantoor Unilever blijft misschien toch

„Als die wet erdoor komt, dan is dat niet in het belang van onze aandeelhouders en stakeholders”, zegt een woordvoerder. „Er is momenteel sprake van een hoop onduidelijkheid, maar als de wet erdoor komt dan gaat de verhuizing niet door.”

Volledig Brits

Het levens- en wasmiddelenconcern maakte in juni bekend zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur op te geven en op papier volledig Brits te worden. Die stap moet het bedrijf achter merken als Zwitsal, Dove en Knorr meer flexibiliteit bieden. De aankondiging volgt op een uitgebreid onderzoek van anderhalf jaar naar mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

Twee jaar geleden koos Unilever er onder de Nederlandse topman Paul Polman juist voor om een Nederlands bedrijf te worden in een poging de bedrijfsstructuur te versimpelen. Britse aandeelhouders kwamen daartegen in opstand, onder meer omdat ze dan belasting moesten gaan betalen over het dividend dat het bedrijf uitkeert. In de aanloop naar het vorige besluit hadden Nederland en het Verenigd Koninkrijk uitgebreid gelobbyd om Unilever te bewegen voor hun land te kiezen.

De reden om nu misschien toch twee hoofdkantoren aan te houden, is een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Snels (GroenLinks). Als die wet er komt, moeten bedrijven die vertrekken – met terugwerkende kracht – miljarden aan de Nederlandse schatkist afdragen bij wijze van ’eindafrekening’. Door die terugwerkende kracht hangt het plan van Snels nu als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Unilever. ’Echt groot nieuws’, noemt het GL-Kamerlid de twijfel binnen het Nederlands-Britse bedrijf.

Snels lanceerde zijn plan aan het begin van de zomer en kon daarbij meteen rekenen op de sympathie van een meerderheid in de Tweede Kamer. Meerdere partijen willen eerst nog wel zien of de wet juridisch wel stand zou houden. Belastingexperts zetten daar eerder al grote vraagtekens bij.

Het vertrek uit Nederland leidde tot de nodige ophef onder politici en werkgeversorganisaties. Het vertrek naar Groot-Brittannië wordt in werkgeverskringen vooral gezien als een klap voor het vestigingsklimaat. Nederland is als klein land door het grote aantal internationaal en mondiaal opererende bedrijven toch een beetje wereldspeler. Dat maakt het interessant om in ons land te zijn voor zaken.