Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Macron wil hoofdrol bij zoektocht naar nieuwe machtsorde

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Franse president Macron. Ⓒ ANP / HH

Het is een typisch Franse actie. Het land is nooit te beroerd om de schijnwerpers op het wereldtoneel te pakken. Zoals president Nicolas Sarkozy in de naweeën van de kredietcrsisis in de G20 het initiatief nam om wereldwijd belastingontduiking aan te pakken, zo wil de huidige president Emmanuel Macron een hoofdrol spelen in het oplossen van grote fricties in de wereldeconomie.