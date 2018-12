Koersdoel KPN omhoog bij ING

Het nieuwe koersdoel is gelijk aan het bod dat América Móvil (AMX) vorige week aankondigde op alle aandelen KPN die het nog niet in bezit heeft. ING noemt dat bod ,,eerlijk'' voor de korte termijn, tenzij AMX erin slaagt een betere prijs te bewerkstelligen voor E-Plus, de Duitse dochter die KPN wil verkopen aan Telefónica. Het Mexicaanse concern heeft al een belang van een kleine 30 procent in KPN.

ING sluit wat dat betreft een hoger bod van Télefonica niet uit. De bank wijst er overigens ook op dat de Stichting preferente aandelen van KPN nog een beschermingswal op kan werpen tegen het bod van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim op heel KPN. Als het de call-optie activeert, houdt de stichting 49,9 procent van het totale stemrecht in KPN. Daarmee voorkomt het dat AMX meer dan 50 procent van de stemrechten in handen krijgt.