Lagere renteaftrek treft hogere inkomens flink

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat omlaag van 46% dit jaar naar 43% komend jaar. Mensen met een hoger inkomen en een aflossingsvrije hypotheek van €400.000 tegen 2% rente, hebben daardoor €20 minder aftrek per maand. „Maar er zijn ook genoeg huishoudens die hun rente vast hebben gezet voor 4% of hoger. Dan gaat het al om €40 minder aftrek per maand”, zegt Oscar Noorlag van de adviesgroep.

Verder gaat het tarief van de inkomstenbelasting omlaag van 37,35% naar 37,10%. Dat betekent iets meer netto inkomen en iets minder aftrek. „Maar dat is te overzien”, zegt Noorlag. „Stel je betaalt op jaarbasis € 6000 aan hypotheekrente, dan heb je in 2021 op maandbasis € 1 minder hypotheekrenteaftrek.”

Voor mensen met hogere inkomens die van plan zijn om over te sluiten naar een lager rente, kan het volgens Noorlag interessant zijn om dat nu te doen. Dit omdat je de boeterente en financieringskosten tegen het gunstigere tarief van 46% kan aftrekken. Op een ’boete’ van €20.000 scheelt dat volgens Noorlag €600.

De verslechtering van de hypotheekrenteaftrek wordt voor een klein deel gecompenseerd door een verlaging van het eigenwoningforfait. Deze belasting op basis van de WOZ-waarde van een huis gaat van van 0,6% in 2020 naar 0,5% in 2021. Op een WOZ-waarde nu van €300.000, zal dat volgens Noorlag €6 per maand schelen.