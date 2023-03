Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: wanneer mag werkgever medewerker schorsen?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Wij hebben een medewerker die goed is in zijn werk en die we niet kwijt willen. Maar er is altijd iets met hem. Hij heeft gevochten met een collega, hij rookt waar dat niet mag, komt geregeld te laat en nu is hij zonder toestemming een paar dagen op vakantie. Als hij terug is, dan gaan we het gesprek weer met hem aan en zullen hem voor de zoveelste keer waarschuwen. Ook willen we hem nu een sanctie opleggen. Kunnen we hem voor een paar dagen schorsen?