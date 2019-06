Boeing: 737 MAX einde zomer weer de lucht in

Eerder dit jaar werden de 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gezet, na twee dodelijke ongelukken in korte tijd. Boeing werkt sindsdien, in overleg met veiligheidsautoriteiten, aan een update van de toestellen.

De eerste 737 MAX zou volgens Muilenberg enkele weken nadat het toestel opnieuw gecertificeerd is weer de lucht in kunnen. Na certificering duurt het volgens de Amerikaan nog een paar maanden voordat alle toestellen aangepast zijn. Ook worden piloten extra getraind. Volgens Boeing is het noodzakelijk de lat hoger te leggen voor vliegvaardigheden van piloten.