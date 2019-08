Grote modeketens sluiten milieupact

De 32 bedrijven werden samengebracht door Kering-topman François-Henri Pinault. Die was in april door de Franse president Emmanuel Macron gevraagd om leidende bedrijven in de mode- en kledingbranche samen te brengen en praktische doelen te stellen om hun invloed op het milieu terug te brengen.

De presentatie van het pact komt aan de vooravond van de G7-top in het Franse Biarritz. Daar staat het milieu hoog op de agenda. Eerder deze week uitten Macron en secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties al hun zorgen over bosbranden in het Amazonegebied.