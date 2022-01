Beursblog: AEX zet bloemetjes buiten met gangmakers Shell en Adyen

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX houdt rond de lunch de wind stevig in de rug met een opwaartse doorbaark ruim voorbij de grens van 750 punten. De animo bij beleggers keert flink terug in de aanloop naar het Amerikaanse rentebesluit. Bij de hoofdfondsen vallen vooral Adyen en Shell in de smaak.