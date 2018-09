Crisis Europa en mager Azië raken AMG

De omzet over het tweede kwartaal kwam 9 procent lager uit op 291,5 miljoen dollar, zo'n 218 miljoen euro. De ebitda lag met 22,2 miljoen dollar 4 procent onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

Met name het onderdeel AMG Processing werd met een omzetdaling van 14 procent en een winstval van 51 procent geraakt. Ook AMG Mining zag zowel de omzet als de winst dalen. Bij de tak Engineering voerde AMG een omvangrijke reorganisatie door, waarbij 16 procent van het personeel moest vertrekken.

Herstructureringskosten

De onderneming schreef in totaal 50 miljoen dollar af op de waarde van alle onderdelen en maakte daarnaast ook 5,4 miljoen dollar aan herstructureringskosten. Een woordvoerder van AMG liet aan AFN weten in de nabije toekomst geen verdere afschrijvingen of extra kosten te verwachten. Met de herstructurering bij Engineering en bij enkele andere onderdelen denkt het bedrijf ,,meerdere miljoenen dollar op jaarbasis'' te besparen, aldus de woordvoerder.

Topman Heinz Schimmelbusch liet ook al weten dat ,,AMG de focus op kostenbesparingen heeft verscherpt''.

Bankconvenanten

AMG verbrak op 30 juni de bankconvenanten als gevolg van de afwaarderingen in de eerste helft van het jaar. Op 7 augustus verkreeg de onderneming een tijdelijke goedkeuring van de banken, een zogenoemde waiver. AMG is nu in onderhandeling over de aanpassing van de afspraken. Volgens de woordvoerder zal er naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar een nieuw convenant kunnen worden gesloten.

AMG verwacht niet dat de markten binnenkort verbeteren. Desondanks denkt het bedrijf ,,significante kasstromen en een consistente ebitda te genereren en de nettoschuld in 2013 verder te verkleinen''. Eerder ging AMG ervan uit een ,,iets hogere'' ebitda te kunnen bereiken.