’Medewerksters mogen eicellen invriezen op kosten baas’

Het gaat volgens Nieuwsuur om McKinsey, Hubspot, LinkedIn, Uber, Salesforce, SurveyMonkey en Google. In de VS is het al vrij gewoon om medewerkers deze „fertility benefits” aan te bieden: zo’n 40% van de grote werkgevers vergoedt daar vruchtbaarheidsbehandelingen en 20% van de grote werkgevers vergoedt ook het invriezen van eicellen.

Eigen rekening

In Nederland krijgen stellen die kampen met onvruchtbaarheid een medisch traject grotendeels vergoed vanuit het basispakket, maar het invriezen van eicellen, extra ivf-pogingen of de kosten van donorzaad zijn voor eigen rekening.