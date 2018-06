VEB: América Móvil biedt magere premie

Het bod is een premie van 20 procent op de slotkoers van het aandeel donderdag en een premie van 35 procent gemeten over de gemiddelde koers van de laatste dertig dagen. ,,Niet buitenproportioneel en ronduit mager als er rekening mee wordt gehouden dat Slim een controlerend belang (meer dan 50 procent) wil bemachtigen waardoor hij KPN, dat een spilfunctie vervult in zijn Europees expansieavontuur, helemaal naar zijn hand kan zetten'', aldus de organisatie.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik