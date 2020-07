Voorstel: cadeaubon moet minimaal 2 jaar geldig zijn

Zij wil een minimale geldigheid van cadeaubonnen van twee jaar en heeft een concept-wetsvoorstel ingediend. Nu is dat nog één jaar. Eerder had de Tweede Kamer hier een motie over aangenomen.

Verlopen

„Meer dan de helft van de Nederlanders heeft ooit een cadeaubon laten verlopen, blijkt uit cijfers van de Consumentenbond. Ze komen er bijvoorbeeld op het moment van besteding achter dat ze te laat zijn en de waarde van de bon weg is”, legt Keijzer uit.

„Veel mensen storen zich hier aan en daarom is het goed dat ze met dit wetsvoorstel langer de tijd krijgen om hun cadeaubon te gelde te maken. Ik zet me op dit thema en bij andere onderwerpen actief in voor een eerlijke economie met voldoende bescherming voor consumenten.”

Inwisselen

Als het concept-wetsvoorstel wordt aangenomen, gaat de minimale geldigheid gelden voor alle cadeaubonnen, of ze nu digitaal zijn, een saldo hebben of in natura kunnen worden ingewisseld (bijvoorbeeld voor een etentje of belevenis).

Er gaat jaarlijks in Nederland minimaal €1,5 miljard om in cadeaubonnen. Zeker honderden miljoenen daarvan verdampen omdat ontvangers ze niet op tijd inleveren.

Gaat een winkel failliet, dan kan de waarde van een cadeaubon nog wel verloren gaan.