(R)overheid of PvVDA

Als er ooit enige ploeg behept is met myopia, ofwel kortzichtigheid is het deze regeringsploeg wel. Ik ben zelf sinds 37 jaar zelfstandig en heb sinds 1987 altijd met collega ZZP-ers een adviesgroep gevoerd en ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat de zelfstandigenaftrek cruciaal is voor het overleven van elke ZZP-er.

Overleven? Ja, overleven en dan praten wij niet eens over het opbouwen van een pensioen. Dat overleven in zelfstandigheid bestaat dan uit een besteedbaar inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm, alleen is dat dan in feite, armoede in onafhankelijkheid.

Echte ZZP ondernemers willen namelijk ondernemen en niet hun hand ophouden. Echte ondernemers, ook in het grotere MKB gaan altijd voor de continuïteit van hun onderneming en niet voor maximalisatie van hun eigen winst en kunnen lange(re) tijd genoegen nemen met een minimum loon.

Ingeloste beloften

Als dit kabinet meent om de drijfveren van de Nederlandse economie weg te halen, zo verneem ik om mij heen is daarmee ook nog eens het laatste restje VVD door Rutte c.s. verkwanseld. Wel heeft Rutte zijn belofte ingelost:

Hij heeft zijn, altijd al als “links ideologische ingenomen positie” binnen de VVD keurig gebruikt om tot een volledige integratie met de PvdA te komen. Bij de volgende verkiezingen zullen zij dan waarschijnlijk, mede om boven de kiesdrempel uit te komen, ook wel een lijstverbinding aangaan onder de naam van PvVDA of zoiets.

Ieder land krijgt zijn regering

Recent schreef ik nog, dat ieder land zijn regering krijgt die het verdient; ik ben intussen bijna van mening veranderd. Ik vraag mij namelijk oprecht af wat wij misdaan hebben om hiermee afgescheept te worden. Over bijna driehonderd jaar zullen, zo vermoed ik, aan de nazaat ZZP-er’s uitvoerige excuses worden aangeboden; the new slavery is here to come.

W.D. Okkerse MBA is CEO OK-Rating Institute BV, Voorzitter RvB OK-Score Institute CvBA en Voorzitter Rating Committee European Rating House, Brussel.