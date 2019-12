'Openingswinst voor Damrak'

Europese bedrijven actief in de staalproductie, mijnbouw en autofabricage kunnen in beweging komen na de cijfers over de industrie in China. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de industriële bedrijvigheid in de tweede economie van de wereld in november sterker toegenomen dan verwacht. Afgelopen weekeinde meldde de Chinese overheid al dat de industriële productie van het land afgelopen maand verrassend is gestegen.

De focus is ook gericht op de detailhandelsbedrijven. Amerikaanse consumenten hebben dit jaar meer online gekocht dan ooit op de belangrijke koopjesdag Black Friday. Ook voor Cyber Monday, de maandag na Thanksgiving als consumenten op zoek gaan naar online koopjes, wordt een record verwacht.

DSM

Op het Damrak staat DSM in schijnwerpers. Topman Feike Sijbesma vertrekt op 15 februari na dertien jaar aan het roer te hebben gestaan van het speciaalchemieconcern. De taken van Sijbesma worden overgenomen door financieel directeur Geraldine Matchett en operationeel directeur Dimitri de Vreeze, die het gedeelde leiderschap zullen combineren met hun huidige functies.

ABN AMRO en levensmiddelenconcern Unilever zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Morgan Stanley werd negatiever over ABN AMRO, terwijl Liberum zijn aanbeveling voor Unilever opschroefde naar kopen.

Virgin Atlantic

Air France-KLM krijgt mogelijk toch geen belang in branchegenoot Virgin Atlantic. Het bedrijf van de Britse miljardair Richard Branson zou volgens de Franse krant La Tribune de samenwerking tussen de twee luchtvaartmaatschappijen op trans-Atlantische routes voldoende vinden, waardoor overdracht van aandelen niet nodig zou zijn.

De Europese beurzen sloten vrijdag licht lager. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 597,29 punten en de MidKap verloor ook 0,1 procent, tot 882,86 punten. Frankfurt en Parijs zakten 0,1 procent. Londen leverde 1 procent in. Wall Street ging na een verkorte handelsdag ook met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 28.051,41 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq verloren ook 0,4 procent.

De olieprijzen zaten in de lift. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland overwegen volgens de Iraakse olieminister verdere productiebeperkingen om daarmee de prijzen te stutten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 56,06 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 61,24 dollar per vat. De euro was 1,1015 dollar waard tegen 1,1020 dollar op vrijdag.