ING trapt beursgang verzekeringstak af

In de maand juli is de zogeheten beauty parade gehouden, waarbij in dit geval 10 banken mochten pitchen, hoe ze ’ING verzekeringen’ naar de beurs dachten te brengen. ABN Amro en Rabobank waren niet welkom, omdat er te veel in de boeken bij de concurrent zou kunnen worden gekeken. De zakenbankiers van ING zelf zullen daarom hun eigen verzekeringsbedrijf gaan verkopen, denkelijk voor een deel aan particuliere beleggers.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik