Russische roebel stort 30% in na nieuwe sancties

Premium Financieel

Economische en militaire onrust raakt Van Lanschot vooralsnog niet

Het aandeel Van Lanschot Kempen vormde donderdag het sporadisch groene lichtpuntje in een verder rode smallcapindex op de Amsterdamse beurs. Ondanks de aanhoudend lage rente boekte de private bank in een toch naar eigen zeggen ’rollercoaster of a year’ met €143,8 miljoen de hoogste nettowinst in jar...