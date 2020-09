ING mag weer Italiaanse klanten aannemen

De strafmaatregel werd ingevoerd nadat Banca d’Italia een inspectie bij ING Italië had gehouden. De toezichthouder nam poolshoogte na de megaschikking van €775 miljoen die ING Nederland eerder had gesloten met het Openbaar Ministerie vanwege ernstige tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken.

ING Italië mocht bestaande klanten wel gewoon blijven bedienen, maar pas nieuwe aannemen als de Italiaanse centrale bank tevreden was over alle beloofde verbeteringen.

ING laat weten dat het de systemen om de achtergrond van klanten en overboekingen te controleren blijft verbeteren, zowel in Italië als in andere landen waar de bank actief is.