Britse huizenprijzen stijgen wel

Dat blijkt uit de Halifax House Price Index. Ten opzichte van 2012 stegen de huizenprijzen in mei, juni en juli zelfs met 4,6%. Bovendien kon in het eerste halfjaar van 2013 bij 6% meer huizen een verkocht-bord de tuin in dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.

Krapte

Desalniettemin is het aanbod op de Britse huizenmarkt nog klein. In vergelijking met 2012 staan er minder huizen te koop, volgens de onderzoekers een van de redenen waarom de Britse huizenprijzen oplopen.

Zorgen

Critici vinden dat de huizenprijzen kunstmatig hoog worden gehouden. Zij wijzen bijvoorbeeld op het ´Help to buy´-programma van de Britse overheid, waarbij de belastingbetaler garant staat voor £12 miljard. Met de garantie hoeven huizenkopers zelf minder geld in te leggen om een hypotheek te krijgen. Ook zou de lage rente die de Bank of England hanteert bijdragen aan het opdrijven van de prijzen van Britse woningen.

Data: Halifax House Price Index, Grafiek: DFT