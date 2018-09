Nikkei eindigt in de plus

Sony zakte 4,6 procent. Het Japanse elektronicaconcern is tegen het voorstel van een Amerikaans hedgefonds om het bedrijf te splitsen. Het fonds, Third Point onder leiding van Daniel Loeb, drong onlangs aan om een deel van Sony's entertainmentdivisie af te splitsen en naar de beurs te brengen. Volgens het bestuur van Sony is het eigendom van de volledige film- en muziektak cruciaal voor het succes van het concern.

De andere belangrijke aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omlaag. De Kospi in Seoul daalde 0,5 procent. In Hongkong zakte de Hang Seng-index 1 procent onder aanvoering van zwaargewicht HSBC. De Britse bank, die ook een notering heeft in Hongkong, daalde 4,6 procent na tegenvallende halfjaarcijfers.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,1 procent in. De centrale bank van Australië heeft het belangrijkste rentetarief in het land verlaagd naar het laagste peil ooit. De rente werd met 25 basispunten teruggeschroefd naar 2,5 procent. Economen rekenden in doorsnee al op een verlaging.