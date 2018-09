Weinig beweging op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,3 procent lager op 15.612,13 punten en de S&P daalde 0,2 procent tot 1707,14 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 3692,95 punten.

De president van de Fed van Dallas, Richard Fisher, waarschuwde de markten dat ze niet te veel op het steunbeleid moeten gaan vertrouwen. Volgens Fisher is het een misverstand om te denken dat de Fed oneindig door zal gaan. Steeds meer economen denken dat de Fed in september gaat beginnen met het afbouwen van het steunprogramma van 85 miljard dollar per maand.

ISM

Onderzoeksbureau ISM meldde dat de groei van de omvangrijke Amerikaanse dienstensector in juli het hoogste punt heeft bereikt in 5 maanden. De inkoopmanagersindex van de dienstensector viel bovendien beter uit dan verwacht. De dienstenindustrie is goed voor bijna 90 procent van de Amerikaanse economie.

Facebook ging 3 procent omhoog naar 39,19 dollar. Vrijdag wist Facebook voor het eerst sinds de dramatisch verlopen beursgang in mei vorig jaar weer boven de introductiekoers van 38 dollar te sluiten. Een analist van Piper Jaffray verhoogde het koersdoel voor de socialenetwerksite naar 46 dollar, omdat omzet uit mobiele reclame nog niet zou zijn meegenomen in de analistenverwachtingen. Sinds Facebook op 24 juli meevallende cijfers meldde, is het aandeel circa 48 procent gestegen.

Apple

Apple klom 1,5 procent. Het technologiebedrijf kan de iPhone 4 en de iPad 2 3G in de VS blijven verkopen. De Amerikaanse regering sprak zaterdag een veto uit over het importverbod voor deze in China gemaakte producten van Apple, dat de Internationale Handelscommissie (ITC) in juni had opgelegd.

Berkshire Hathaway, het bedrijf van miljardair Warren Buffett, kwam vrijdag nabeurs in New York met kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht. Berkshire won 0,5 procent. Vleesproducent Tyson Foods meldde een recordwinst en noteerde 4,1 procent in de plus.

De euro was 1,3258 dollar waard, evenveel als bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 106,49 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper.