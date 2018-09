Voormalig directeur-generaal WTO overleden

Ruggiero was de eerste directeur-generaal van de WTO en gaf tussen 1995 en 1999 leiding aan de organisatie. ,,Hij heeft geholpen de stevige fundamenten van de WTO te bouwen, waardoor deze organisatie sterker is geworden en beter in staat is de WTO-lidstaten en zijn burgers van dienst te zijn'', aldus de huidige directeur-generaal van de WTO, Pascal Lamy.

Ruggiero was voor zijn functie bij de WTO oud-minister van Handel van Italië. Aan zijn benoeming tot topman van de WTO ging flink getouwtrek tussen Europa en de Verenigde Staten vooraf. Na zijn tijd bij de WTO werd hij onder meer minister van Buitenlandse Zaken van Italië.