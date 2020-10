Bonusregen grootbanken VS ligt aan coronabanden

Topmanagers bij de Amerikaanse grootbanken worstelen er mee om de verwachting voor de bonussen te temperen, zo meldt The Financial Times. Vooral de onzekere impact van de coronapandemie op de financials speelt daar een grote rol bij.

Er is een binnen de grootbanken een groot verschil in prestaties tussen de verschillende onderdelen. Zo gaat het bij de effectenhandel zeer voor de wind. Ook de tak voor advisering bij beursgangen doet goede zaken. Aan de andere kant staat het er bij de activiteiten in de detailhandel een stuk minder voor als gevolg van de coronacrisis.

Vooral op de aandelenmarkten is het voorbije kwartaal zeer opgewekt verlopen. Beleggers stapten massaal in aandelen na de ineenstorting van de koersen in maart. Ook hebben veel bedrijven een gang naar de beurs gemaakt door het sterke beursklimaat.

Grootbanken hebben echter de stroppenpot ook moeten ophogen. Veel bedrijven vooral in de retailsector in de VS dreigen kopje ondergaan bij een langdurige voortzetting van de beperkende coronamaatregelen.