Verkoop KPN-dochter niet zonder slag of stoot

De krant citeert uit een brief die het telecomagentschap heeft verstuurd aan topman René Schuster van Telefónica Deutschland en zijn collega Thorsten Dirks van E-Plus. Daarin staat dat de twee aanbieders ,,in het uiterste geval'' toegekende frequenties voor mobiele telefonie en mobiel internet van de twee aanbieders kunnen kwijtraken, als door de overname de concurrentie op de Duitse markt in gevaar komt.

KPN maakte vorige maand bekend dat het E-Plus voor in totaal 8,1 miljard euro wil verkopen aan Telefónica. De combinatie met O2, het Duitse merk van het Spaanse telecomconcern, zou naar aantal abonnees gemeten de grootste mobiele aanbieder van Duitsland opleveren. Duitse media meldden al eerder dat de beoogde fusie waarschijnlijk op enige mededingingsbezwaren zal stuiten.