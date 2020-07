Hypotheekcijfers wijzen op afkoeling woningmarkt

In het afgelopen kwartaal lag het aantal aanvragen voor een nieuwe koopwoning 15% hoger dan vorig jaar, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag. In het eerste kwartaal bedroeg die groei nog 20%. Dat wijst dus wel op een lichte afkoeling van de huizenmarkt.

In totaal registreerde het databureau in het tweede kwartaal 145.940 hypotheekaanvragen. Dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme groei was vooral te danken aan het aantal aanvragen voor oversluitingen en tweede hypotheken. Die namen met liefst 88% toe. Dat wijst erop dat huizenbezitters nog snel willen profiteren van de lage hypotheekrentes, die sinds de uitbraak van de coronacrisis licht zijn opgelopen.

Woningwaarde

Vooral in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel is de animo voor het verbouwen van de woning tijdens de coronaperiode toegenomen, met gemiddeld 80% vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar.

De gemiddelde woningwaarde is volgens de cijfers van HDN 9% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 naar €380.000. Mensen nemen ook steeds meer eigen geld mee om een woning te kopen, gemiddeld bijna €35.000. Dat is een stijging van 2% in vergelijking met het jaar daarvoor.

HDN registreert naar eigen zeggen 80% van alle hypotheekaanvragen in Nederland