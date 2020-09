Kiadis Pharma krijgt miljoenen voor ontwikkeling coronamiddel

Eerder kreeg het in Amsterdam genoteerde Kiadis goedkeuring van de autoriteiten in de VS voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19, dat wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Bekijk ook: Coronapatiënten in VS gaan Nederlands medicijn testen

Bij de test maakt de in Amsterdam genoteerde biotechnoloog gebruik van de zogenoemde Natural Killer cellen, grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.

Kiadis hield al wel rekening met de Amerikaanse subsidie.