Uitzicht op de tuin vanaf de collonade bij paleis Het Loo Ⓒ Paleis Het Loo

Een tuin bij een paleis was vroeger meer dan een decoratieve omgeving. Het was niet zomaar een stuk groen, door tuinlieden naar eigen idee onderhouden. Het was een afspiegeling van het hemels paradijs, waarbij de Oranjes nauw betrokken waren.