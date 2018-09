’Voltijdvrijwilliger’ past in huidige arbeidsmarkt

Gisteren ontstond op Twitter ophef over de vacature van het WNF. Geheel in stijl van de organisatie kwam de Engelse kreet ’if you pay peanuts you get monkeys’ regelmatig voorbij.

In de loop van de dag wijzigde het WNF de tekst op de website. Zo stond er niet langer meer dat er gemikt werd op iemand voor 32 tot 40 uur, maar dat het gaat om iemand die ’minimaal 16 uur per week beschikbaar’ moet zijn. Ook de zinsnede ’je hebt een hbo-opleiding richting communicatie of journalistiek en liefst ook een aantal jaren relevante werkervaring’ is geschrapt. De onkostenvergoeding van €125 per maand is wel gebleven.

„Het is een vrij simpel verhaal”, zegt een woordvoerder van het WNF. „Er is op de afdeling een hoge werkdruk, maar geen geld om iemand in dienst te nemen. Tegelijkertijd zitten er een heleboel mensen zonder werk. Wij denken dat we interessant vrijwilligerswerk bieden. Om werkervaring op te doen, maar misschien ook voor mensen die tussen twee banen in zitten.”De woordvoerder zegt overigens al ’diverse aanmeldingen’ binnen te hebben voor de functie.

„In het algemeen is het aanbod van arbeid momenteel nu eenmaal groter dan de vraag. Dat zorgt voor neerwaartse druk op de arbeidsvoorwaarden. Vrijwilligerswerk of stagebanen zijn daar ook een vorm van”, zegt arbeidseconoom Ronald Dekker (Universiteit van Tilburg).Voor sectoren zoals de communicatie, maar ook in creatieve beroepen zijn onbetaalde ’ervaringsplaatsen’ of vrijwilligersfuncties ook in economisch betere tijden niet ongewoon, zegt Dekker. „Dat komt doordat er in het algemeen meer aanbod is dan er banen zijn. Maar werkgevers komen er momenteel ook mee weg om vrijwillige banen of ervaringsplaatsen aan te bieden, vanwege de staat van de arbeidsmarkt. En zolang de werkloosheid blijft oplopen, blijven ze daar ook mee wegkomen.”

Inger Minnesma, bestuurder bij vakbond FNV Kiem voor de podiumkunsten, signaleert hetzelfde. „In de kunst- en cultuursector wordt vanwege bezuinigingen nu al veel met stagiairs gewerkt. En voor die studenten is dat natuurlijk ook een geweldige ervaring, maar voor de mensen die noodgedwongen werkloos thuiszitten is dat zuur.”

Tegelijkertijd krijgt de bond niet alles te horen wat er op de werkvloer gebeurt, zegt Minnesma. „Er zijn mensen die bij wijze van spreken voor een bos bloemen of een cd-bon tóch gaan werken. Dan is de afweging dat ze toch graag op de planken willen staan, of dat het goed op het cv staat.”