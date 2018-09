Canadezen stappen in Nederlands grootste windmolenpark

Northland lost daarmee het staatsinvesteringsfonds Taqa uit Abu Dhabi af, dat lange tijd de beoogde partner was voor de bouw van het 'Gemini-park', twee velden van 75 elk 75 4megawatt-molens van Siemens.

De Arabieren kregen echter in het zicht van de finish watervrees, omdat ze nog geen ervaring met windenergie hebben. Kort voor het verstrijken van de deadline die de overheid stelde voor een bankgarantie, wist projectontwikkelaar typhoon Offshore echter de Canadezen binnen te hengelen.

Het project is altijd omstreden geweest onder Nederlandse energiebedrijven, omdat die het moeilijk konden verkroppen zelf niet de opdracht te hebben binnengehaald. In 2010 won het Duitse bedrijf Bard, inmidels zo goed als failliet, de gewilde concessie (waar maximaal €4,4 miljard exploitatiesubsidie bijhoort).

Het project (kosten voor bedrijfsleven: €2,8 miljard) kent ook baggerbedrijf Van Oord als aandeelhouder (10%).

Northland is in 1987 opgericht als onafhankelijke energieleverancier in Noord-Amerika, en is sinds 1997 beursgenoteerd in Toronto. Gemini is de grootste deal uit de historie van de Canadezen.

De stichting Energy Valley, een netwerkorganisatie voor de energiesector in Noord Nederland, is buitengewoon verheugd over het voornemen van Northland Power Inc om te investeren in Gemini. Daarmee wordt volgens directeur Gerrit van Werven na een periode van onzekerheid een grote stap gezet in de realisatie van Nederlands grootste windpark.

''De aanleg van Gemini is van fundamenteel belang voor de realisatie van de kabinetsdoelen voor duurzame energie en is van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling van het Noorden als energieregio en de groei van de Eemshaven als energieknooppunt''

