AEX beleeft sombere dag met duikeling onder 700 punten

De AEX kwam in de middag steeds verder onder druk en eindigt 2,1% lager op 696,98 punten. Maandag won de Amsterdamse beursgraadmeter nog 0,7%. De AMX sprint 1,4% achteruit naar 1025,12 punten.

De meeste Europese beursgraadmeters kleuren ook dieprood. Frankfurt zakt 2,5% weg.

Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen speelt bij de sombere gang van zaken op het Damrak vooral de neergang bij de techfondsen een grote rol. Hij wijst er op dat de oplopende rente vooral in Europa en de perikelen rond de tekorten in de markt van semiconductors roet in het eten gooien bij de techsector. „Ook lijkt er een rotatie te zijn vanuit chipfondsen die dit jaar al weer hard zijn opgelopen naar onder meer de oliesector.”

Ondanks de flinke afkoeling van de AEX kijkt Versteeg nog met een positieve blik naar aandelen. „Er staat nog steeds veel geld langs de zijlijn die bij het verder opengaan van de economie in de tweede helft van het jaar de aandelenmarkten in gaan. Zolang de inflatie zich niet gaat nestelen in de lonen is de oplopende rente nog geen reden tot bezorgheid.”

Adyen hekkensluiter

Bij de Nederlandse hoofdfondsen hebben technologiebedrijven het in navolging van die in de VS zwaar vanwege de zorgen over de oplopende rente. Betalingsverwerker Adyen gaat 6,4% onderuit.

De toeleveranciers aan de chipsectors hebben het ook zwaar, na gemengde berichten vanuit de sector. De kwartaalcijfers van de Duitse chipproducent Infineon vallen iets tegen. Anderzijds zou TSMC volgens persbureau Reuters meerdere nieuwe chipfabrieken willen bouwen in de Amerikaanse staat Arizona.

ASMI en ASML leveren 4,4% respectievelijk 4,6% in. Besi krijgt een tik van 5,9%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €1,70 per aandeel. ING heeft het koersdoel tot €90 verhoogd onder handhaving van het koopadvies. Kepler Cheuvreux is juist minder positief geworden en verlaagde het advies naar houden.

Just Eat Takeaway levert 2,5% in. De maaltijdenbezorger is opgenomen in de S&P Europe 350 ESG Index en ziet dit als een beloning voor zijn inspanningen op duurzaamheidsgebied.

Randstad verliest 2%, ondanks de mededeling van concurrent Adecco dat de uitzendmarkt in april een verder herstel liet zien.

Shell daarentegen koerst 0,8% hoger gesteund door de aantrekkende Brent-prijs die weer in de buurt van de $70 per vat komt. De olie- en gasmaatschappij is bij Nederlandse beursexperts favoriet voor de maand mei. Versteeg gaat er van uit dat het verder opvoeren van de olieproductie in de VS in het verschiet ligt, waardoor olieprijs van $70 naar verwachting een plafond gaat vormen. „Hoewel de OPEC een fijn spel speelt met de olieproductie die nog fors onder het normale niveau ligt, is het vooral de vraag hoeveel pijn olieproducent Saoedi-Arabië nog gaat nemen.”

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield dikt 1,1% aan.

Bij de middelgrote fondsen staat laadpalenleverancier Alfen met een aderlating van 7,1% stijf onderaan. SBM Offshore stijgt 0,4%.

De in de AScX opgenomen specialist in elektromagneten Kendrion daalt 5,2% in reactie op zijn kwartaalcijfers.

