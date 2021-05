Techaandelen uit de gratie

De AEX staat om vijf over twaalf 0,2% lager op 710,7 punten. Maandag won de Amsterdamse beursgraadmeter nog 0,7%. De AMX daalt 0,3% naar 1036,6 punten.

De meeste Europese beursgraadmeters doen het beter. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 klimmen 0,5% respectievelijk 0,2%. De Duitse DAX blijft achter met een min van 0,7%.

De meeste Aziatische beurzen wonnen vanochtend licht terrein. De Japanse beurs bleef gesloten vanwege een feestdag.

De indexfutures wijzen op een licht lagere start van de Amerikaanse beurzen. Maandag sloot de Dow Jones 0,7% hoger en de Nasdaq 0,5% lager.

Enkele grote Europese bedrijven openden vanochtend de boeken, waaronder HelloFresh. Zijn kwartaalcijfers vallen beleggers bitter tegen.

Aan het begin van de middag publiceert Pfizer zijn kwartaalcijfers. De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA keurt mogelijk begin volgende week zijn coronavaccin goed voor tieners van 12 tot en met 15 jaar.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen hebben technologiebedrijven het in navolging van die in de VS zwaar. Betalingsverwerker Adyen gaat 2,4% onderuit.

De toeleveranciers aan de chipsectors staan ook stevig onder druk, na gemengde berichten vanuit de sector. De kwartaalcijfers van de Duitse chipproducent Infineon vallen iets tegen. Anderzijds zou TSMC volgens persbureau Reuters meerdere nieuwe chipfabrieken willen bouwen in de Amerikaanse staat Arizona.

ASMI en ASML leveren 2,3% respectievelijk 1,2% in. Besi zakt 1%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €1,70 per aandeel. ING heeft het koersdoel tot €90 verhoogd onder handhaving van het koopadvies. Kepler Cheuvreux is juist minder positief geworden en verlaagde het advies naar houden.

Just Eat Takeaway levert 0,8% in. De maaltijdenbezorger is opgenomen in de S&P Europe 350 ESG Index en ziet dit als een beloning voor zijn inspanningen op duurzaamheidsgebied.

Randstad verliest 0,6%, ondanks de mededeling van concurrent Adecco dat de uitzendmarkt in april een verder herstel liet zien.

Shell gaat met een winst van 3% stevig aan kop. De olie- en gasmaatschappij is bij Nederlandse beursexperts favoriet voor de maand mei.

Verlichtingsbedrijf Signify stijgt 0,5%, na een koersdoelverhoging naar €57 door de Duitse zakenbank Berenberg bij een gehandhaafd koopadvies.

Bij de middelgrote fondsen staat laadpalenleverancier Alfen met een min van 3,3% onderaan. SBM Offshore stijgt 1,6%.

De in de AScX opgenomen specialist in elektromagneten Kendrion daalt 3,7% in reactie op zijn kwartaalcijfers.

