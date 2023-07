Premium Het beste van De Telegraaf

’Kunstmatige intelligentie helpt meeste bedrijven amper in komend cijferseizoen’

Door Johan Wiering

De opmars van kunstmatige intelligentie zal waarschijnlijk nauwelijks zichtbaar zijn in de bedrijfsresultaten.

Amsterdam - De meeste analisten verwachten dat grote beursgenoteerde bedrijven in met name de VS in de komende weken met matige kwartaalcijfers naar buiten zullen komen. Deze somberheid biedt ruimte voor meer mee- dan tegenvallers, maar Nederlandse beleggingsexperts zijn hier niet zo zeker van. Voor de komende kwartalen ziet het er wel beter uit. „De bijdrage van AI zal echter heel beperkt blijven.”